Bu olay, geniş çaplı bir merak uyandırdı ve balın sıra dışı renginin sebepleri üzerine araştırmalar başlatıldı.

Ali Uyar, balın yeşil rengini Alman Papatyası’nda bulunan bir pigmentin oluşturduğunu belirtti. Bu pigment, yüksek sıcaklık ve nemin etkisiyle ağaçlardan salgılanan bir doğal madde olarak biliniyor. Bu durum, normal arıların ürettiği ballardan farklı bir süreç olarak öne çıkıyor.

Yeşil balın ticari değeri de dikkat çekici. Artvin’in Ardanuç ilçesinde benzer bir balın kilosu geçen sene 20 bin liradan satılmıştı. Bu tür özel balların içerik analizleri yapılarak kaynağı ve olası faydaları araştırılmakta.

Ali Uyar, keşfi üzerine “Bu bölgede ıhlamur ve akasya balı üretiyoruz, ancak böyle bir renk daha önce görmedik. Bu olay, doğada nadir bulunan bir pigmentin varlığını gösteriyor olabilir” dedi. Balın doğal ve bilimsel özellikleri üzerinde yapılan araştırmalar, doğanın ne kadar çeşitli ve şaşırtıcı olabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor.