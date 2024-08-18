Ada neden dönüyor?

El Ojo, çevresindeki diğer coğrafi yapılardan farklı olarak oldukça berrak ve soğuk bir su kütlesinin üstünde bulunuyor. Ayrıca, yüzeyinin çevredeki arazilerden daha sert ve sağlam olduğu gözlemlenmiş. Ancak, adanın dönerkenki sırrı henüz kesinleşmedi. Bilim insanları, bu fenomenin yerel akıntılardan kaynaklanabileceğini öne sürüyor.

Şehir efsaneleri ve komplo teorileri

El Ojo’nun bu ilginç yapısı, şehir efsanelerine ve komplo teorilerine ilham kaynağı olmuş. Bazı teorilere göre, ada doğaüstü güçler tarafından kontrol ediliyor veya bir askeri üs olarak kullanılıyor. Kimileri ise adanın eski medeniyetler tarafından kutsal bir ritüel alanı olarak kullanılabileceğini düşünüyor. Uzaylılar tarafından yapıldığına dair iddialar da mevcut, ancak bu teorilere dair bilimsel bir kanıt bulunmuyor.

Bilimsel çalışmalar yetersiz

2016’da mühendis Ricardo Petroni, El Ojo’nun gizemini çözmek için su altı dalışları ve toprak analizi gibi planlar yaptı, ancak bu proje desteklenmedi. Şu ana kadar ada hakkında yapılmış bilimsel çalışmalar kısıtlı ve genel olarak El Ojo’nun hareketinin akıntılar ve rüzgârlar tarafından açıklanabileceği düşünülüyor. Bilimsel eksiklikler, adanın etrafında sürekli olarak komplo teorilerinin dolaşmasına neden oluyor.