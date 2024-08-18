Saral, 17 Mart 2024'teki Trabzonspor-Fenerbahçe maçında saha içinde yaşanan olaylar nedeniyle gözaltına alınan taraftarlarla ilgili süren davanın sonuna kadar takipçisi olacağını açıkladı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında saha içinde yaşanan olaylarla ilgili olarak gözaltına alınan ve sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan taraftarlarla ilgili olarak sürecin devam ettiğini belirten Saral, “Güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilmiş olmalarına rağmen taraftarlarımıza tekme ve yumruklarla saldıran Fenerbahçeli futbolcular hakkında hukuki mücadelenin sonucunda Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Fenerbahçeli dört futbolcunun ifadeleri istendi. Bu ifadeler yazılı olarak alındı ve soruşturmayı yürüten Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Taraftarlarımız hakkındaki adli kontrol kararı kaldırılarak soruşturmanın devamına karar verildi. Ancak, yazılı ifadelerin yüz yüze alınması gerektiği ve bu durumun ‘imtiyaz’ olarak değerlendirildiği görüşü hakim” dedi.

Saral, sürecin yavaşlatılmak ve unutturulmak istendiğini savunarak, "Endişem, Trabzonspor taraftarlarını savunmasız bir haldeyken tekmeleyen Fenerbahçeli futbolculara masum muamelesi yapılması ve dosyanın kapatılmasıdır" şeklinde konuştu.

Saral, "Bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağım. Trabzonsporlulardan da aynı hassasiyeti göstermelerini bekliyorum" diyerek, futboldaki şiddet ve adaletsizliğe karşı duyarlılık çağrısında bulundu. “Futbolu yönetenler ve adalet dağıtan hukukçular, sorumluluklarını yerine getirmeli ve hak eden cezaları vermelidir. Futboldaki terörü bitirmenin tek yolu, kimsenin armasına veya formasına bakılmadan adaletin uygulanmasıdır. Aksi takdirde statlarımız şiddet arenasına dönüşmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.