ARK Invest, ABD borsalarında yaşanan belirgin düşüş sonrası stratejisini teknoloji hisseleri üzerine kuruyor.

Borsagundem.net’in derlediği bilgilere göre, Cathie Wood’un şirketi ARK Invest, teknoloji şirketlerindeki düşüşü fırsat olarak değerlendiriyor. Teknoloji hisselerindeki bu düşüş, birçok yatırımcı için endişe kaynağı olsa da Wood, stratejik alımlar yaparak bu dalgalanmalardan faydalanmayı hedefliyor.

İşlerin tersine döneceği umudu

Fortune’dan Paolo Confino’nun haberine göre, ARK Invest, piyasa düşüşü sırasında çeşitli teknoloji hisselerini topluyor. Şirket, son dönemde zor zamanlar geçiren teknoloji devlerinin hisselerini satın alarak portföyünü güçlendirme yoluna gidiyor. Bu alımlar, piyasanın toparlanacağına dair güçlü bir inanca dayanıyor.

Cathie Wood’un bu stratejik hamlesi, özellikle Amazon, Advanced Micro Devices ve Coinbase gibi teknoloji devlerinin hisselerinde yoğunlaşıyor. Ayrıca ARK Next Generation Internet Fund, Meta, Tesla ve Robinhood hisselerine odaklanarak portföyünü genişletiyor.

Sert çöküşten faydalanma stratejisi

Cathie Wood’un teknoloji hisselerine yönelmesi, piyasa genelinde yaşanan sert düşüşlerin ardından geldi. Bu hamle, bazı analistler tarafından riskli görülse de Wood’un uzun vadeli büyüme stratejisi çerçevesinde değerlendiriliyor. ARK Invest, geçmişte de benzer riskli hamlelerle dikkat çekmiş ve zaman zaman büyük kazançlar elde etmişti.

Ancak teknoloji hisselerindeki bu alımın zamanlaması konusunda bazı endişeler bulunuyor. Fintech yatırım platformu Prospero.ai'nin CEO'su George Kailas, Wood’un bu hamlede haklı ya da haksız çıkabileceğini belirtiyor. Geçmişte benzer stratejilerle büyük kazançlar elde eden ARK Invest, son yıllarda ise performans düşüklüğüyle eleştirilmişti.

Teknoloji sektörü için endişe verici faktörler: Başkanlık seçimi

Teknoloji sektörü için gelecek belirsizliğini artıran bir diğer faktör ise yaklaşan ABD başkanlık seçimleri. Politika ve jeopolitik meselelerin sektöre olası etkileri, yatırımcılar için önemli bir endişe kaynağı olarak öne çıkıyor. Her iki siyasi partinin de teknoloji sektörüne yönelik farklı politikaları, sektör üzerindeki baskıyı artırabilir.

Cathie Wood’un teknoloji hisselerine yaptığı bu stratejik yatırımlar, piyasanın genel görünümü üzerinde önemli etkiler yaratabilir. Ancak piyasanın nasıl bir seyir izleyeceği, hem ekonomik hem de politik gelişmelere bağlı olarak şekillenecek.