İzmir’in Torbalı ilçesinde 16 yıl önce kaybolan 70 yaşındaki Ramazan Ceyran’ın sır perdesi sonunda aralandı. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin 1 yılı aşkın süren titiz çalışmaları sonucunda, Ceyran’ın kaybolmasının arkasında kan davası olduğu ve cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Olayın gelişimi

Geçtiğimiz 5 Ağustos’ta Adana ve İzmir’de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Ceyran’ın cinayetinde rol oynadığı belirlenen S.B. (73), Ö.B. (44), E.B. (45), A.B. (50) ve M.A.B. (46) adlı 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, Ramazan Ceyran’ın cesedinin sazlık bir alana atıldığı ve bu cesedin arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Cinayetin ardındaki kan davası

Ramazan Ceyran’ın cinayetinin detayları, Ceyran’ın oğlu B.C.’nin 17 Mayıs 2008’de Özdemir Bolcal’ı bıçaklayarak öldürmesiyle başladı. Bolcal’ın annesi, oğlunun ölümüne dayanamayarak kalp krizi geçirmişti. İki cenazenin çıktığı bu olay, Bolcal ailesinin Ramazan Ceyran ve ailesine karşı kin beslemesine yol açtı. Ceyran ve ailesi, Adana’nın Ceyhan ilçesindeki saldırılardan kaçarak İzmir Torbalı’daki kızlarının yanına yerleşmişti.

İntikam planı

Bolcal ailesi, Ramazan Ceyran’ın Torbalı’daki adresini öğrenmek amacıyla bölgeye keşif yapmak için turizm bahanesiyle git-gel yaptı. Bu süreçte Ö.B. ve M.A.B., Ceyran’ı izlerken, A.B. Bodrum’dan takip etti. E.B. ve S.B. ise bu cinayeti Adana’dan azmettirdi.

3 Ağustos 2008 tarihinde Ramazan Ceyran, Ö.B. ve M.A.B. tarafından öldürülüp cesedi sazlık bir alana atıldı. Zanlıların cinayetten sonra Bodrum’a dönüp bir süre orada kaldığı tespit edildi.

Şu anda 16 yıldır kayıp olan Ramazan Ceyran’ın cesedinin bulunmasına yönelik arama çalışmaları devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyorç