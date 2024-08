Mersin’de arka iki ayağının bir süre önce uygun olmayan şartlarda kesildiği tespit edilen Terrier cinsi köpek, itfaiye ekiplerince kurtarılarak rehabilitasyon merkezine teslim edildi. Yapılan bakımlarla 20 günde hayata tutunan köpeğe Şirin adı verildi.

Mersin merkezde 20 gün önce bir apartmandan havlama sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ve itfaiyeye haber verdi. Ekipler, aç ve susuz kaldığı, arka ayakları da kesildiği belirlenen köpeği kurtardı. Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen köpeğin arka iki ayağının bir süre önce uygun olmayan koşullarda kesildiği belirlendi. Ekipler tarafından beslenen, yaraları pansuman edilen, yıkanan ve tırnak bakımları yapılan köpeğin daha uysal ve huzurlu davranışlar sergilediğini gözlendi. Veteriner hekimler tarafından seslenildiğinde artık bakan Şirin’in sağlık durumu da psikolojisi de düzeldi.

Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi’nde Sorumlu Veteriner Hekim Ömer Benli, Şirin’in bulunduğunda iyi durumda olmadığını anlatarak, “İlk yapılan incelemede aç susuz kaldığı, tüylerinin karışık olduğu, en önemlisi arka bacaklarının eklem yerinden kesilmiş olduğunu gördük. Herhangi bir dikişine rastlamadık, amatörce kesim olduğunu düşünmekteyiz. Uzun süre önce kesilmiş. Ayrıca agresif durumdaydı. İnsanları gördüğü zaman hırlıyordu, havlıyordu. Dostumuz 10 yaşında. Şu an gayet sakin duruyor. Psikolojisi düzeldi, rehabilitasyonu yapıldı” dedi.

Şirin’in çipi olmadığı için kaydı bulunmadığını belirten Benli, tedavi sırasında yaptıkları işlemleri anlatarak, “Tırnaklarını kestik, tıraş ettik, ayaklarına gerekli pansumanı yaptık. Yaşamını etkileyecek herhangi bir sıkıntı yok şu an için. Psikolojisi düzgün, sakin. Şirin burada gayet mutlu. Diğer can dostlarımızın olduğu gibi huzur içerisinde. Barınakta her türlü imkanımız var” diye konuştu.