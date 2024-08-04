Avustralya'nın Victoria eyaletine bağlı Melbourne kentinde lejyoner virüsünden kaynaklı iki ölüm vakası bildirildi. Kadının hastaneye kaldırıldığı gün, adam ise bir haftalık tedavinin ardından yaşamını yitirdi. Victoria Sağlık Sorumlusu Dr. Clare Looker, pazar günü yaptığı açıklamada toplam vaka sayısının 77'ye ulaştığını, ancak vaka sayısının azaldığını ve istikrarın sağlandığını belirtti. Looker, "Umarım sonuna yaklaşıyoruzdur" dedi.

Kaynağın belirlenmesi zorlaşıyor

Lejyoner virüsünden kaynaklanan ilk vakalar 26 Temmuz'da tespit edilmişti. 2000 yılında Victoria'daki Melbourne Akvaryumu'nun soğutma kulelerinde görülen salgın son 20 yılın en kötü durumu olarak değerlendiriliyor. Looker, hastalığın endüstriyel tesislerdeki soğutma kulelerinden yayıldığını belirtti. Yetkililer, Derrimut ve Laverton North bölgelerindeki 100'den fazla soğutma kulesini incelemeye aldı. Victoria Sağlık Bakanı Marry-Anne Thomas, salgının kaynağının hala bulunamamasının "endişe verici" olduğunu söyledi. Eyalet Başbakanı Jacinta Allan ise, salgının kaynağını saptamanın zaman alacağını ve kentte konum tespiti çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Belirtiler ve risk grupları

Lejyoner virüsünün neden olduğu hastalıkta sıkça görülen belirtiler arasında ateş, titreme, öksürük, baş ağrısı, bulantı, kusma, halsizlik ve böbrek yetmezliği yer alıyor. 40 yaş üzerindekiler, sigara kullananlar, ve kronik hastalıkları olan kişiler hastalığı daha ağır geçirebiliyor. Lejyoner virüsü, ilk kez 1976 yılında ABD'de düzenlenen 'Lejyon' toplantısında rastlanmış ve adını bu toplantıdan almıştır.