Fırat Çöloğlu, diziye olan bağlılığını ve ekibiyle geçirdiği zamanı unutmasa da, dizinin yönetmeni Hamdi Alkan hakkında yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme geldi.

Arka Sıradakiler 2007 yılında başlayıp 6 sezon süren, özellikle gençler arasında büyük bir ilgiyle izlenen dizilerden biriydi. Başrollerinde Bülent Çetinaslan, Sinem Öztürk ve Bülent Emin Yarar'ın yer aldığı dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri de İbo'yu canlandıran Fırat Çöloğlu'ydu. Çöloğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, o dönemde dizinin yönetmeni olan Hamdi Alkan ile ilgili çok konuşulacak iddialarda bulundu.

Bir muhabirin "Hamdi Alkan’ın ekmeğinizle oynadığını düşünüyor musunuz?" sorusuna verdiği cevapla dikkatleri üzerine çeken Çöloğlu, "Bunu tüm Arka Sıradakiler oyuncularına sorabilirsiniz. Hangisi iş bulamıyorsa, 'Evet' der herhalde," ifadelerini kullandı. Bu açıklama, dizinin eski oyuncularının iş bulma konusunda yaşadıkları zorlukları da gözler önüne serdi.

Çöloğlu, Alkan’ın tutumunun yalnızca oyuncular değil, aynı zamanda ailelerin haklarına da zarar verdiğini vurguladı. "Ekmek bu. Sadece oyuncuların değil, ailelerin de hakkına girilmiş oluyor," diyerek Alkan'a yönelik sert eleştirilerini sürdürdü.

Fırat Çöloğlu, yıllar sonra setlere dönme kararı aldığını ve yeni projelerde yer alacağını da duyurdu. Bu açıklaması, eski takipçilerini heyecanlandırırken, Çöloğlu'nun setlere geri dönüşünün yanı sıra, Hamdi Alkan ile ilgili söylediği sözler de büyük yankı uyandırdı.