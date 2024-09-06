Türkiye'nin en büyük konteyner filosuna sahip Arkas, 360 milyon dolar değerinde yeni bir yatırıma imza atarak, filosunu genişletiyor. Çin'in önde gelen tersanelerinden CSSC Huangpu Wenchong'dan 6 yeni nesil eko-dizayn gemi siparişi veren şirket, hem kapasitesini artırmayı hem de çevre dostu adımlar atmayı hedefliyor. Arkas, 2028 yılına kadar teslim edilecek bu gemilerle filo büyüklüğünü 55 gemiye, kapasitesini ise 112.230 TEU'ya çıkaracak.

Finansman ve sürdürülebilirlik vurgusu

Yatırımın 288 milyon dolarlık kısmı için CIMC Financial Leasing ile uzun vadeli bir finansman anlaşması imzalandı. Bu yeni eko-dizayn gemiler, Arkas’ın çevreci politikalarını destekleyerek, daha az yakıtla daha fazla yük taşıma kapasitesine sahip olacak. Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, İzmir’de düzenlenen imza töreninde, sürdürülebilirlik hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarını vurguladı.

Çin’den kaliteli üretim ve yeni iş birlikleri

Çin'in gemi inşa endüstrisinin öne çıkan isimlerinden CSSC Huangpu Wenchong Tersanesi, her biri 4.300 TEU kapasiteli gemiler üretecek. Törende söz alan Han Jianbing, Arkas ile iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, gelecekte bu ortaklığın devam edeceğine inandıklarını söyledi. CIMC Financial Leasing yetkilileri de Arkas’ın ticari zekasından etkilendiklerini ve uzun vadeli iş birliği planladıklarını belirtti.

İmza töreni sonrası, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, misafirleri Bornova’daki Arkas Sanat Merkezi’nde ağırlayarak, koleksiyonlarını tanıttı. 2028 yılında teslim edilecek gemiler, Arkas Line tarafından işletilecek ve karbon salınımını azaltan yakıt performans sistemleriyle donatılacak.