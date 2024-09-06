Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kadınlar 50 metre kelebek S5 sınıfında milli yüzücüler Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı, finale yükseldi.

🏊‍♀️🇹🇷Milli para yüzücümüz Sevilay Öztürk, 50 metre kelebek S5 kategorisi elemelerinde kendi serisini 44.70 ile ikinci sırada tamamladı.



📌Sporcumuz bu derecesiyle finale kalmayı başardı. 👏 pic.twitter.com/xrED5DNqiQ — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 6, 2024

Paris La Defense Arena'da düzenlenen eleme yarışlarında Sevilay Öztürk 44.70 saniye ile 3. sırada, Sümeyye Boyacı ise 51.87 saniye ile 8. sırada yer alarak finale kalmayı başardı.

🏊‍♀️🇹🇷Milli para yüzücümüz Sümeyye Boyacı, 50 metre kelebek S5 kategorisi elemelerinde kendi serisini 51.87 ile dördüncü sırada tamamladı.



📌Sporcumuz bu derecesiyle finale kalmayı başardı. 👏 pic.twitter.com/8vQmSKZqMs — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 6, 2024

Milli sporcuların final yarışı, bugün Türkiye saati ile 18.58'de başlayacak.