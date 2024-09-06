Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kadınlar 50 metre kelebek S5 sınıfında milli yüzücüler Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı, finale yükseldi.

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Paris La Defense Arena'da düzenlenen eleme yarışlarında Sevilay Öztürk 44.70 saniye ile 3. sırada, Sümeyye Boyacı ise 51.87 saniye ile 8. sırada yer alarak finale kalmayı başardı.

Milli sporcuların final yarışı, bugün Türkiye saati ile 18.58'de başlayacak.

Editör: Engin Keskin