Arkas Aegeanlink Regatta 2024’Te Zafer Arkas Sailing Team’in Oldu!

Çeşme’de düzenlenen Arkas Aegeanlink Regatta’da birinciliği Arkas Sailing Team’in Blue Moon isimli teknesi kazandı. Yelkenciler ve Çeşme halkı, ödül töreni sonrası Mirkelam konseriyle unutulmaz bir gece yaşadı.

Arkas Aegeanlink Regatta

Çeşme’nin prestijli yat yarışı Arkas Aegeanlink Regatta, bu yıl sekizinci kez düzenlenerek yelken tutkunlarını bir araya getirdi. 13-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen yarışa, IRC ve destek sınıflarının yanı sıra J70 sınıfı yatların da dahil olduğu 32 tekne ve 300’den fazla yelkenci katıldı. Arkas, EAYK (Ege Açık Deniz Yat Kulübü) ve IC Çeşme Marina işbirliğiyle düzenlenen bu etkinlik, Türkiye Yelken Federasyonu, Çeşme Belediyesi ve Çeşme Kaymakamlığı’nın desteğiyle gerçekleştirildi.

Arkas Sailing Team zirvede

Beş gün süren yarışların ardından, Çeşme Boğazı’nda gerçekleşen son yarışla Arkas Aegeanlink Regatta tamamlandı. Beş gün boyunca yapılan altı yarış sonucunda, Overall kategorisinde birincilik ödülünü Arkas Sailing Team, Blue Moon isimli teknesiyle kazandı. Arkas Blue Moon’a, yarışın sponsorlarından FAMM Urla’nın sahibi Funda Arkas tarafından kupası verildi. Bu zafer, Arkas Sailing Team’in prestijini bir kez daha pekiştirdi. Overall kategorisinde HIT X ikinci, Göztepe Yelken Ağanlar 1925 ise üçüncü oldu.

Çeşme’nin spor turizmine katkı

Ödül töreninde konuşan Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme’nin rüzgârıyla özdeşleşen spor dallarının spor turizmi açısından daha fazla öne çıkması gerektiğini vurguladı. Maraşlı, “Yelken sporu, Arkas’ın ve ilgili kurumların desteğiyle giderek büyüyor. Bu tür etkinliklerin, bölgenin tanınırlığına ve turizmine katkı sağladığına inanıyorum” dedi.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ise, Çeşme’nin spor etkinlikleriyle daha da ön plana çıkmasını dileyerek, organizasyona katkı sağlayan tüm katılımcılara teşekkür etti.

Arkas’tan yelken sporuna tam destek

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, etkinlik boyunca yaşanan keyifli anlara değinerek, Yıldızburnu’nun kendisi için ayrı bir önemi olduğunu belirtti. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak da, yelken sporunun bir bütün olarak büyümesi için yapılan katkıların önemine dikkat çekerek, Arkas’a lojistik desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Çeşme, Mirkelam konseriyle coştu

Arkas Aegeanlink Regatta’nın kapanış partisi, ödül töreni sonrası Yıldızburnu Taş İskele’de gerçekleşti. Sanatçı Mirkelam’ın sahne aldığı etkinlik, Çeşme halkına ve yelkencilere unutulmaz anlar yaşattı. Ücretsiz gerçekleşen konser, yarışların ardından yorgunluğu atmak için harika bir fırsat sundu.