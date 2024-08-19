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Adliye sürecinde hakim karşısına çıkan şüpheli, PKK/PYD/YPG ile ilişkili faaliyetlerde bulunma suçundan tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin faaliyetlerine katıldığı belirlenen Suriye uyruklu U.V.'yi yakalamak üzere operasyon başlattı. Operasyon sonucunda Kilis'te gözaltına alınan U.V., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kilis ’te, terör örgütü PKK / PYD / YPG ile bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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