Kilis’te, terör örgütü PKK/PYD/YPG ile bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Olayın gelişimi
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin faaliyetlerine katıldığı belirlenen Suriye uyruklu U.V.'yi yakalamak üzere operasyon başlattı. Operasyon sonucunda Kilis'te gözaltına alınan U.V., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkeme süreci
Adliye sürecinde hakim karşısına çıkan şüpheli, PKK/PYD/YPG ile ilişkili faaliyetlerde bulunma suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA