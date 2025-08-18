Enes Yılmazer’in deniz yolculuğu belgeselle buluştu

Yenilikçi içerik üreticisi ve girişimci Enes Yılmazer, Arkas Line’a ait Sine A konteyner gemisiyle gerçekleştirdiği 11 günlük Atlantik yolculuğunu belgesel haline getirdi. Haziran ayında İzmir’de Türkiye prömiyeri yapılan “Journey Never Ends”, 10 Ağustos’ta Los Angeles’ta uluslararası izleyiciyle buluştu.

Çocukluk ve gençlik yıllarında Arkas Spor Kulübü sporcusu olarak sörf dalında üç kez dünya şampiyonluğu kazanan Yılmazer, bu kez denizle buluştu ve belgesel projeyle farklı bir boyut kazandı.

Türkiye prömiyerinin ardından Los Angeles’a taşındı

24 Haziran’da İzmir’de Arkas Mattheys Köşkü’nde gerçekleştirilen Türkiye prömiyerinin ardından, belgeselin uluslararası gösterimi ABD’nin Los Angeles kentinde yapıldı. İzleyiciler, alışılmışın dışında bir gemi yolculuğunu ekranlarda deneyimledi.

Gösterim, The Alex Theatre’da kırmızı halı töreniyle başladı. Sanat, medya ve iş dünyasından çok sayıda isim, etkinlikte bir araya geldi.

Yılmazer deneyimlerini paylaştı

Gösterim sonrası sahneye çıkan Yılmazer, merak edilen soruları yanıtladı. Belgeselin kendisi için özel bir dönüm noktası olduğunu belirten Yılmazer, Arkas ailesinin desteğiyle hayallerini gerçekleştirdiğini ifade etti.

Yılmazer, “12 yıllık spor hayatım boyunca Arkas hep yanımda oldu. Bu kez sporcu değil, içerik üreticisi olarak yola çıktım ve hayallerimi gerçekleştirdim” dedi.

Gemilerin sessiz kahramanları ekrana taşındı

Belgesel, 11 günlük kesintisiz gemi yolculuğu ve 2800 saatlik yapım sürecinin ardından tamamlandı. Yılmazer, projeyi “Bu gemiler sadece lojistik operasyon değil, bir yaşam alanı. Dünyayı döndürüyorlar” sözleriyle anlattı.

Sine A gemisinde mürettebatın günlük yaşamı, limanlar arası hareketlilik ve okyanusta yaşanan zorluklar belgeselde detaylı şekilde gösterildi.

İzleyiciler 25 Ağustos’ta YouTube’da buluşacak

“Journey Never Ends”, uluslararası lansmanın ardından 25 Ağustos’ta Enes Yılmazer’in YouTube kanalında izleyiciyle buluşacak. Belgesel, deniz taşımacılığı sektörünün bilinmeyen yönlerini ve dünya ticaretinin sessiz kahramanlarını ekranlara taşıyor.

Arkas Line’ın 26 ülkede hizmet veren gemileri, belgeselde yalnızca lojistik değil, aynı zamanda insan hikâyeleriyle de anlatıldı. Mürettebatın gemiye duyduğu aidiyet ve günlük yaşamları, belgeselin duygusal odağını oluşturdu.