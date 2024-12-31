Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, festivali ziyaret ederek tüm stand katılımcılarını ziyaret etti. Denizli “Bu tür etkinlikler, Çeşme’nin kültürel zenginliğini ve yerel üreticilerin gücünü ön plana çıkarıyor. Festivale katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi. Festival boyunca, çocuklardan yetişkinlere kadar herkese hitap eden atölye çalışmaları düzenlendi. İlk gün “Arkas Sanat’ta Yavaş Bakış: Algının Sınırları” atölyesi büyük ilgi görürken, çocuklar için “Yeni Yıl Neşesi” ve “Yeni Yılın İlk Hediyesi” etkinlikleri minik katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Ayrıca, Trio Blue’nun muhteşem performansı ve Lindy Hop & Solo Caz Dans atölyesi izleyenleri coşturdu.

İkinci gün ise Mavi Canlar Orkestrası’nın konseri festival alanına neşe katarken, aromaterapi ve seramik boyama gibi yaratıcı atölyeler ziyaretçilerden tam not aldı. Çeşme Belediyesi Bandosu eşliğinde yapılan yılbaşı çekilişi ise festivalin en heyecan verici anlarından biri oldu.

Monreve Group Yönetim Kurulu Başkanı Merve Arkas, Arkas Sanat Alaçatı’nın yalnızca bir sanat mekânı değil; aynı zamanda bir paylaşım noktası olduğunu söyledi. Arkas “İki gün boyunca sanatın iyileştirici gücünü hep birlikte yaşadık. Bu festivali, yerel üreticilerimizi ve yaratıcı sanatçıları desteklemek amacıyla hayata geçirdik. Bu destek sayesinde daha mutlu bir gelecek yaratacağımıza inanıyorum” dedi.

Yerel üreticilere destek

Çeşme Belediyesi, Volvo ve Volcar iş birliğindeki festivalde, 30’dan fazla marka, yerel üreticilerin el emeği ürünlerini ziyaretçilerle buluşturdu. Monreve Group’un vizyonuyla hayata geçirilen festival, yerel üreticilerin desteklenmesi açısından önemli bir rol oynadı. Arkas Sanat Alaçatı’daki Yeni Yıl Festivali hem Alaçatı’nın hem de Çeşme’nin yeni yıl kutlamalarına sanatsal bir dokunuş kazandırarak unutulmaz anılarla sona erdi.