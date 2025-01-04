Efeler Ligi’nin 14. haftasında Arkas Spor ile Altekma arasındaki İzmir derbisi heyecan dolu anlara sahne oldu. Arkas Spor, rakibi Altekma’yı 3-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

İlk seti baştan sona üstün götüren Arkas Spor, hücum ve savunmada daha az hata yaparak 25-20 kazandı.

İkinci sette Altekma, hızlı bir başlangıçla 10-7 öne geçti. Ancak Arkas toparlanarak 14-14 eşitliği yakaladı ve tempoyu artırarak yine 25-20’lik skorla durumu 2-0 yaptı.

Üçüncü sette de Altekma üstünlük kurmasına rağmen avantajını koruyamadı. Setin sonlarına doğru hataları azaltan Arkas Spor, 25-22 ile seti kazandı ve maçı 3-0 ile tamamladı.

Gutierrez rahatsızlandı

Karşılaşmanın üçüncü setinde Altekma’nın Kübalı pasör çaprazı Guttierez, bir anda yere yığılarak herkesi korkuttu. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği oyuncunun şeker düşüklüğü yaşadığı öğrenildi. Guttierez, tedbir amaçlı kenara alınırken maça devam edemedi.