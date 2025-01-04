İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen kazada, elektrikli bisikletiyle gezmeye çıkan 13 yaşındaki güreşçi Tuna Toplar, istinat duvarından düşerek hayatını kaybetti.

Olayın detayları

Kaza, Zafer Mahallesi Ahrandı Yolu Yenikent Sitesi mevkisinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. 50. Yıl Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Tuna Toplar, 3 arkadaşıyla birlikte elektrikli bisikletle gezintiye çıktı. Yokuş aşağı hızla ilerleyen Toplar, elektrikli bisikletinin kontrolünü kaybederek yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düştü.

Kurtarılamadı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Toplar, ilk müdahalesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.