Efeler Ligi 14. haftasında Arkas Spor ile Altekma arasında oynanan İzmir derbisinde üzücü bir an yaşandı. Mücadelenin üçüncü setinde Altekma’nın yabancı oyuncusu Kübalı pasör çaprazı Guttierez, bir anda yere yığıldı.

Sağlık ekipleri hızla müdahale etti

Olayın ardından sağlık görevlileri hızla sahaya girerek Guttierez’e müdahale etti. Yapılan ilk kontrollerde oyuncunun şeker düşüklüğü yaşadığı tespit edildi. Rahatsızlanan voleybolcu tedbir amaçlı kenara alındı ve maça devam edemedi.

Maçta gergin anlar

Gutierrez’in aniden yere yığılması, sahadaki oyuncular ve tribündeki taraftarlar arasında endişe yarattı. Sağlık durumunun kontrol altına alındığı öğrenilen oyuncunun detaylı sağlık kontrollerinden geçirileceği bildirildi.