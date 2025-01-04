Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, Efeler ilçesinin Ilıcabaşı ve Mesudiye mahallelerinde iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen baskınlarda, yasadışı uyuşturucu madde bulunduran iki kişi gözaltına alındı.

Metamfetamin ve Ecstasy hap ele geçirildi

Mesudiye Mahallesi 1601 Sokak’ta bulunan bir ikamette yapılan aramada, bir miktar metamfetamin ve ecstasy hap bulundu. Evdeki arama sırasında S.T. ve C.C. adlı şahıslar gözaltına alındı. İki kişi, ifadelerinin alınması için Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.