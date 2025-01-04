Efeler Ligi 14. hafta mücadelesinde Arkas Spor ile Altekma İzmir derbisinde karşı karşıya geldi. Her iki takım da hücum ve savunmada hatalar yapınca mücadele dengede gitti. Setin ortaları  12-11’lik skorla geçildi. Arkas Spor setin başlarında aldığı skor avantajını koruyup skoru 18-14’e taşımayı başardı. Altekma karşısında skor üstünlüğünü devam ettiren Arkas Spor farkı daha da açarak ilk seti 25-20 kazandı.

Kasımpaşa-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kasımpaşa-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İkinci sette Altekma hızlı başladı, Arkas Spor son sözü söyledi

 İkinci sete iyi başlayan taraf Altekma oldu. Rakibi karşısında üstünlük kuran lacivert beyazlılar 10-7’lik fark sağladı. Fakat toparlanan Arkas maça 14-14’lük eşitliği getirdi. Yine çekişmeli geçen bu sette Arkas tempoyu artırarak seti de 25-20 kazandı.

Kaynak: HABER MERKEZİ