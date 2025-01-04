Efeler Ligi 14. hafta mücadelesinde Arkas Spor ile Altekma İzmir derbisinde karşı karşıya geldi. Her iki takım da hücum ve savunmada hatalar yapınca mücadele dengede gitti. Setin ortaları 12-11’lik skorla geçildi. Arkas Spor setin başlarında aldığı skor avantajını koruyup skoru 18-14’e taşımayı başardı. Altekma karşısında skor üstünlüğünü devam ettiren Arkas Spor farkı daha da açarak ilk seti 25-20 kazandı.

İkinci sette Altekma hızlı başladı, Arkas Spor son sözü söyledi

İkinci sete iyi başlayan taraf Altekma oldu. Rakibi karşısında üstünlük kuran lacivert beyazlılar 10-7’lik fark sağladı. Fakat toparlanan Arkas maça 14-14’lük eşitliği getirdi. Yine çekişmeli geçen bu sette Arkas tempoyu artırarak seti de 25-20 kazandı.