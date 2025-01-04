Fenerbahçe ile Hatayspor, Trendyol Süper Lig’in 2025 yılındaki ilk haftasında kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele, 05 Ocak Pazar günü Kadıköy’de oynanacak ve futbolseverler için büyük bir heyecana sahne olacak.

Fenerbahçe - Hatayspor Maçı detayları

Fenerbahçe ile Hatayspor, Trendyol Süper Lig’in heyecan dolu karşılaşmalarından birinde Kadıköy’de karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu önemli mücadeleyi kaçırmamak için maçın yayın detaylarını merak ediyor. İşte tüm bilgiler:

Fenerbahçe - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 05 Ocak 2025, Pazar

Saat: 19:00

Stadyum: Ülker Stadyumu

Yayın Kanalları: beIN Sports 1