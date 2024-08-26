Arkas Spor, yeni sezon öncesinde Balkan Kupası'nda şampiyonluk hedefiyle sahne alacak. Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan turnuvada İzmir temsilcisi, Balkan coğrafyasından güçlü rakiplerle karşılaşacak. Turnuvada Yunanistan'dan Pegasus Polichnis, Sırbistan'dan Radnicki Kragujevac, Bulgaristan'dan Beroe 2016, Kosova'dan KV Peja ve Romanya'dan Steaua Bucuresti gibi önemli ekipler yer alacak.

Balkan Kupası’nda şampiyonluk hedefi

Arkas Spor, bu turnuvada şampiyon olması halinde CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde edecek. Takım, Balkan Kupası’nda kazanılacak bir şampiyonluk ile yeni sezona moralli bir başlangıç yapmayı ve Avrupa arenasında Türkiye’yi temsil etmeyi amaçlıyor. Geçmiş sezonlarda elde ettiği başarılarla dikkat çeken mavi-beyazlı ekip, Balkan Kupası’nda da bu geleneği sürdürmek istiyor.

Arkas Spor, turnuvada birbirinden güçlü rakiplerle karşı karşıya gelecek. Özellikle Romanya temsilcisi Steaua Bucuresti ve Sırbistan’ın güçlü ekiplerinden Radnicki Kragujevac, turnuvada iddialı takımlar arasında yer alıyor. Takım, antrenörleri ve oyuncularıyla titiz bir hazırlık dönemi geçirerek kupaya en iyi şekilde hazırlanıyor.

Balkan Kupası, sadece Arkas Spor için değil, Türk voleybolu için de önemli bir organizasyon olacak. Takımın bu prestijli turnuvada göstereceği performans, yeni sezon öncesi voleybolseverler tarafından büyük bir heyecanla takip edilecek.