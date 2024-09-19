Efeler Ligi'nde 2023-24 sezonunu 6. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına doğrudan katılma hakkını kaybeden Arkas Spor, Balkan Kupası’nda yeniden Avrupa sahnesine dönmek için ter dökecek. İzmir temsilcisi, Yunanistan’ın Selanik kentinde düzenlenen Balkan Kupası’nda ilk maçını yarın Romanya ekibi Steaua Bükreş ile oynayacak. Mavi-beyazlılar, B Grubu’ndaki ikinci karşılaşmalarında cumartesi günü Sırbistan temsilcisi Radnicki Kragujevac ile karşı karşıya gelecek. Her iki karşılaşma da saat 17.00'de oynanacak.

Birinci olan takımlar finale yükselecek

Balkan Kupası’nda A Grubu'nda ise Pegasus Polichnis (Yunanistan), Beroe Stara Zagora (Bulgaristan) ve KV Peja (Kosova) mücadele ediyor. Gruplarında birinci olan takımlar finale yükselecek. Pazar günü finalin yanı sıra üçüncülük ve beşincilik maçları da oynanacak. Turnuvada şampiyon olacak ekip, CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı kazanacak.

Avrupa'da köklü bir geçmişe sahip Arkas Spor, bugüne kadar 9 kez CEV Şampiyonlar Ligi, 7 kez CEV Kupası, 1 kez Top Teams Kupası ve 2 kez Challenge Kupası’nda mücadele etti.