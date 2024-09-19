Milas Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler için ücretsiz olarak düzenlediği ödev destek ve beceri kurslarına start verdi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla sürdürülen bu hizmetler, öğrencilerin akademik başarılarına katkı sunmayı amaçlıyor.

Öğrencilerden yoğun ilgi

Milas Belediyesi'ne bağlı kültür birimi tarafından organize edilen kurslara, 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencileri büyük ilgi gösterdi. Çocuk Kütüphanesi’nde Türkçe, İngilizce, Almanca ve Matematik dersleri verilirken, Amfi Tiyatro'da ise Yaratıcı Drama ve Müzik eğitimleri uzman eğitmenler eşliğinde sunuluyor.

Başkan Fevzi Topuz’dan teşekkür ve başarı mesajı

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, "Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda eğitimde fırsat eşitliğini savunuyoruz. Öğrencilerimize, alanında uzman eğitmenlerimizle sunduğumuz bu hizmete gösterdikleri yoğun ilgi için teşekkür ediyor, başarılı bir eğitim yılı diliyorum" dedi.