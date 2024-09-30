İzmir’in voleyboldaki önemli temsilcilerinden Arkas Spor, 2024 Erkekler Şampiyonlar Kupası'nda yarın Halkbank ile mücadele edecek. İstanbul TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak bu dev karşılaşma, TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Geçtiğimiz sezon Efeler Ligi ve Erkekler Kupa Voley'de şampiyonluk yaşayan Halkbank, bu karşılaşmada favori olarak gösterilse de Arkas Spor, Şampiyonlar Kupası'nı müzesine götürmeyi hedefliyor. Kupa Voley'de final oynayan Arkas Spor, bu sezon başında kazandığı Balkan Kupası zaferinin ardından, Şampiyonlar Kupası'nı da alarak çifte başarıya ulaşmak istiyor.

Şampiyonlar Kupası’nda şimdiye kadar 14 kez mücadele edilirken, Halkbank bu kupayı 4 kez kazandı. Arkas Spor ise tarihindeki ilk Şampiyonlar Kupası zaferine imza atmak için sahaya çıkacak.