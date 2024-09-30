Aydın'da Jandarma Öğrencilere Bilgilendirici Eğitimler Verdi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Çine Akçaova Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek, gençlere erken yaşta ve zorla evlilikler, KADES uygulaması, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı ve deprem tedbirleri gibi kritik konularda bilgilendirmeler yaptı.

Jandarmadan öğrencilere kapsamlı eğitim

Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) Tim Komutanlığı personeli, Çine'deki 70 öğrenci ve 9 öğretmene yönelik düzenlenen "Bir Derste Jandarmadan" etkinliği kapsamında önemli bilgiler paylaştı. Erken yaşta evliliklerin önlenmesi, güvenli internet kullanımı ve siber zorbalığın zararları üzerinde durulurken, deprem anında alınacak tedbirler de anlatıldı.

KADES ve siber zorbalık farkındalığı

Özellikle kadınların acil durumlarda güvenlik güçlerine hızlıca ulaşmalarını sağlayan KADES uygulaması hakkında bilgi veren jandarma ekipleri, öğrencilerin bu uygulamayı kullanmaları için teşvikte bulundu. Ayrıca, siber zorbalığın gençler üzerindeki olumsuz etkileri anlatılarak güvenli internet kullanımı konularında uyarılar yapıldı. Öğrencilerin bu tür tehditlerle karşılaştıklarında nasıl hareket etmeleri gerektiği detaylandırıldı.

Farkındalık çalışmaları

Etkinlikte, KADES uygulaması ve siber zorbalıkla ilgili afişler okul panosuna asıldı, öğrencilere konu hakkında broşürler dağıtıldı. Böylece jandarma, öğrencilerin güvenlik konusunda bilinçlenmesine katkı sağlamayı amaçladı.

Depremin tanımı ve alınabilecek tedbirler konularında da bilgilendirmelerde bulunan jandarma ekipleri, öğrencilere deprem anında hayat kurtaracak ipuçları verdi. Bu bilgilerle, öğrencilerin doğal afetlere karşı hazırlıklı olması hedeflendi.