Türkiye voleybolunda erkekler kategorisinde birçok ilke imza atan Arkas Spor, dün İstanbul’da oynanan Şampiyonlar Kupası maçında Halkbank’ı 3-0 mağlup ederek İzmir’e bu önemli kupayı getiren ilk takım oldu. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelede, İzmir ekibi setleri 26-24, 27-25 ve 25-21 kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.

Sezona iki kupayla başladı

Arkas Spor, Türkiye’ye 2009’da CEV Challenge Kupası ile ilk Avrupa şampiyonluğunu getiren ekip olarak biliniyor. 2024-25 sezonuna iki kupa ile başlayan İzmir temsilcisi, geçtiğimiz Eylül ayında Balkan Kupası'nı kazanarak CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Maçın ardından, Arkas Spor’un 39 yaşındaki Alman smaçörü Georg Grozer, En Değerli Oyuncu (MVP) ödülüne layık görüldü. Kupayı kaptan Burutay Subaşı alırken, ödülleri TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ takdim etti. Arkas Spor’un başantrenörü Glenn Hoag, kariyerine bu zaferle 6. kupayı ekledi.