Arkas Spor, Efeler Ligi Play-Off 1-4 etabı ikinci maçında Ziraat Bankkart'a 3-1 yenilerek elendi. İzmir temsilcisi 3-4 etabında mücadele edecek. Efeler Ligi Play-Off 1-4 etabı ikinci maçında Arkas Spor, İzmir'de ağırladığı Ziraat Bankkart’a 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla seride 2-0 geriye düşen Arkas Spor, Play-Off 3-4 etabında mücadele edecek.

Arkas Spor İzmir’de üzgün

İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada Ziraat Bankkart üstün bir performans sergiledi. Mücadelenin setleri 10-25, 21-25, 29-27 ve 19-25 sonuçlandı.

Seriyi 2-0 kaybetti

Seride ilk maçı da kaybeden Arkas Spor, ikinci maçta da rakibine direnemedi ve Play-Off 1-4 etabından elendi. Ziraat Bankkart ise adını finale yazdırdı.

Mücadelenin detayları

Salon: İzmir Atatürk

Hakemler: Hakkı Demiralay, Necmi Avcı

Arkas Spor Kadrosu: Carisio, Burutay, Burakhan, Grozer, Gökçen, Ertuğrul Gazi, Zenger, Ulaş Onur, Atilla

Ziraat Bankkart Kadrosu: Anderson, Ter Maat, Vahit Emre, Bedirhan, Murat, Clevenot, Berkay, Çağatay, Hilmi, Samet

Set Sonuçları: 10-25, 21-25, 29-27, 19-25

Toplam Süre: 128 dakika