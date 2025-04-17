Denizli Ticaret Odası (DTO) Meclisi’nin nisan ayı olağan toplantısında, DTO Başkanı Uğur Erdoğan il ekonomisine dair güncel verileri meclis üyeleriyle paylaştı. Erdoğan, ilin ihracatının yılın ilk üç ayında geçen yıla göre %6,2 artış göstererek 4 milyar 449 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

İhracatta Denizli’nin performansı

DTO Başkanı Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Denizli’nin mart ayında 417 milyon dolarlık ihracat yaptığını belirtti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %9,81’lik, bir önceki aya göre ise %23,13’lük artış anlamına geliyor.

İlk 3 ayda öne çıkan ülkeler:

İngiltere

ABD

İtalya

Almanya

Hollanda

Özellikle Yunanistan’a ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre %256,77 oranında artış gösterdi.

Sektörel bazda artışlar

Erdoğan, ihracat artışının en fazla yaşandığı sektörün %22,57 ile elektrik ve elektronik olduğunu belirtti. Diğer sektörlerdeki artış oranları şöyle:

Demir ve demir dışı metaller: %12,41

Madencilik ürünleri: %10,69

Çelik: %1,34

Denizli’nin ithalat verileri

DTO Başkanı, şubat ayı itibarıyla Denizli’nin ithalatının yıllık bazda %39,16 artarak 194 milyon dolara ulaştığını söyledi. Son 12 aylık toplam ithalat tutarı 2 milyar 175 milyon doları buldu.

En fazla ithalat artışı görülen sektörler:

Metal işleme makineleri: %218,85

Tekstil ve deri makineleri: %144,67

En büyük düşüş ise %37,07 ile kâğıt ve mukavva imalatında yaşandı.

Konut satışları ve üye sayısı da arttı

Erdoğan, Denizli’de konut satışlarının da son bir yılda %31,3 arttığını belirtti. DTO’nun üye sayısının mart sonu itibarıyla 22 bin 744’e ulaştığını ifade etti. Son bir yılda odaya 1.035 yeni üye eklendi.

DTO’ya kayıtlı yabancı sermayeli firma sayısı ise 415’e yükselirken, toplam yabancı sermaye tutarı 453 milyon 891 bin lirayı aştı.