Arkas Spor, yeni sezonda genç oyunculara yatırım yapma hedefi doğrultusunda bir transfer daha gerçekleştirdi. Kayseri Elit Voleybol’da forma giyen 18 yaşındaki pasör çaprazı Nejat Efe Yavuz, İzmir temsilcisiyle anlaştı.



1. Lig’de yeni yapılanma

Efeler Ligi ve Avrupa kupalarından çekilerek Erkekler 1. Ligi’nde mücadele etme kararı alan Arkas Spor, kadro planlamasında genç ve potansiyelli isimlere öncelik veriyor. Bu doğrultuda son olarak 18 yaşındaki pasör çaprazı Nejat Efe Yavuz’u transfer eden İzmir ekibi, altyapı ve genç oyuncu odaklı yeni bir yol haritası çiziyor.

Geleceğin yıldız adaylarından biri

Kayseri Elit Voleybol’da oynadığı performansla dikkat çeken Nejat Efe Yavuz’un, Arkas Spor’un gençleşen kadrosunda önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Kulüp yetkilileri, genç oyuncunun transferini “geleceğe yatırım” olarak tanımlarken, bu hamlenin mavi-beyazlı ekibin yeni sezon vizyonunu yansıttığını belirtti.

Glenn Hoag ile yeni sezon

15 yıldır başantrenörlük görevini sürdüren Kanadalı Glenn Hoag yönetiminde yeni sezona hazırlanan Arkas Spor, altyapıdan gelen oyuncular ve genç transferlerle 1. Lig’de rekabetçi bir kadro kurmayı hedefliyor.

9 oyuncuyla yollar ayrıldı

Yeniden yapılanma sürecinde olan Arkas Spor, geçen sezon forma giyen 9 oyuncusuyla yollarını ayırdı.

Ayrılan oyuncular ve yeni kulüpleri şu şekilde:

Georg Grozer – Warta Zawiercie (Polonya)

Emir Kaan Öztürk – Bursa BŞB

Gökçen Yüksel – Galatasaray

Can Koç – Galatasaray

Burakhan Tosun – Ziraat Bankkart

Ertuğrul Gazi Metin – Halkbank

Burutay Subaşı – Fenerbahçe

Eduardo Carisio – Cuprum Stilon Gorzow (Polonya)

Bu ayrılıklarla birlikte, kulüp yönetimi kadrosunu gençleştirerek uzun vadeli bir yapı kurmayı hedefliyor.