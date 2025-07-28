Karşıyaka Spor Kulübü’nün yeni yönetimi yazılı bir açıklama yaparak, camiaya birlik ve destek çağrısında bulundu. “Karşıyaka yalnızca birkaç kişinin değil, tüm camianın desteğiyle yükselebilecek bir değerdir” ifadelerine yer verildi.



“Artık herkes elini taşın altına koymalı”

29 Mayıs’ta yapılan genel kurul sonrası göreve gelen Aygün Cicibaş başkanlığındaki Karşıyaka yönetimi, kulübün resmi sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, kulübün kayyuma devredilme riskiyle karşı karşıya olduğu dönemde hiçbir irade çıkmadığı için yönetime talip olduklarını belirten yönetim kurulu, şu ifadelere yer verdi:

“Bu görevi bir makam ya da unvan için değil, Karşıyaka’nın geleceği için üstlendik. Elimizi değil, yüreğimizi taşın altına koyduk. Ancak biliyoruz ki bu yük birkaç kişinin değil, tüm camianın birlikte taşıyacağı bir sorumluluktur.”

“Gerekirse çekiliriz, ama son nefese kadar buradayız”

Açıklamada, Karşıyaka’yı daha ileriye taşıyabilecek yeni bir oluşum çıkması durumunda görevi devretmeye ya da birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade eden yönetim, destek bulamadıkları takdirde camianın kulüp için kenetlenmesi gerektiğini vurguladı:

“Bizler koltuk sevdalısı değiliz, armaya âşık Karşıyaka sevdalılarıyız. Gerekirse çekiliriz ama kalıcı olmamız istenirse, Karşıyaka için son nefesimize kadar çalışırız.”

Futbol planlı ilerliyor, basketbol için hazırlık var

Yönetim açıklamasında, futbol takımının planlı bir şekilde ilerlediğini, basketbol ve voleybol şubeleriyle ilgili de çok yakında kamuoyuyla güzel haberlerin paylaşılacağını bildirdi.