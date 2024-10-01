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Şampiyon Arkas Spor’a kupasını, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken takdim etti. Final maçının 'En Değerli Oyuncusu' (MVP) unvanını, Arkas Spor'dan Georg Grozer elde etti.

2024 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası ’nda Arkas Spor , finalde Halkbank ’ı 3-0 yenerek büyük bir zafer kazandı. TVF Burhan Felek Salonu'nda gerçekleşen heyecan dolu karşılaşmanın ardından şampiyonluk kupası ve madalyalar düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

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