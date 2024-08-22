Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, ikisi Brezilyalı biri Türk olmak üzere 3 oyuncuyla anlaşarak dış transferde atağa kalktı. Son olarak Brezilya temsilcisi Volei Sao Joses forması giyen 25 yaşındaki smaçör Joao Franck ve Çekya kulübü Jihostroj Ceske Budejovice'de görev yapan 28 yaşındaki pasör Eduardo Carisio'nun yanı sıra Ziraat Bankkart'tan 26 yaşındaki orta oyuncu Burakhan Tosun ile el sıkıştığını duyurdu.

Geçen sezonki kadrosundan 6 voleybolcuyla yollarını ayıran İzmir ekibinde takviyelerin sürmesi bekleniyor.