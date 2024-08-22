Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşanan motosiklet kazasında ağır yaralanan 34 yaşındaki Mustafa Kaya, hastanede verdiği 13 günlük yaşam savaşını kaybetti. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kazanın detayları

8 Ağustos Perşembe günü, saat 01:52 sularında Beşeylül Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi’nde meydana gelen kazada, 3 çocuk babası Mustafa Kaya, motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola savruldu. O sırada çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Kaya’nın motosikletinin aniden devrildiği ve çevredeki insanların yardım ettiği anlar net bir şekilde görüldü. 

Manisa’da Feci Kaz Motosikletli 13 Günlük Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Kaynak: İHA