Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşanan motosiklet kazasında ağır yaralanan 34 yaşındaki Mustafa Kaya, hastanede verdiği 13 günlük yaşam savaşını kaybetti. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazanın detayları

8 Ağustos Perşembe günü, saat 01:52 sularında Beşeylül Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi’nde meydana gelen kazada, 3 çocuk babası Mustafa Kaya, motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola savruldu. O sırada çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Kaya’nın motosikletinin aniden devrildiği ve çevredeki insanların yardım ettiği anlar net bir şekilde görüldü.