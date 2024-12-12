Arkas Spor, SMS Grup Efeler Ligi'nde muhteşem bir çıkış yaparak son üç maçında sırasıyla Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, İstanbul Gençlik Spor ve Halkbank'ı mağlup ederek 3’te 3 yaptı. İzmir ekibi, ligin ilk yarısının son maçında ve 2024 yılının son karşılaşmasında Fenerbahçe Medicana ile mücadele edecek. 14 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’te İstanbul Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak bu zorlu karşılaşma, TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, maç öncesi yaptığı açıklamada, “Ekibimize güveniyoruz ve galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz.” diyerek, oyuncularına olan güvenini dile getirdi.

Kaynak: HABER MERKEZİ