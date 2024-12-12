İzmir'de 12 Aralık Perşembe günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 12 Aralık su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor. Gün içerisinde değişiklik gösterebilen bu listede an itibarı ile 6 ilçenin su kesintisi paylaşılmakta.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

ARIZA BİLGİLERİ

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ BORNOVA ERGENE 12.12.2024 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. GÜZELBAHÇE ÇAMLI 12.12.2024 saat 10:35 ile 13:35 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. KEMALPAŞA ÖRNEKKÖY 12.12.2024 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. KONAK YEŞİLDERE, HASAN ÖZDEMİR, KOCAKAPI, YENİDOĞAN, EGE, GÜNEY, KÜÇÜKADA, LALE, VEZİRAĞA, 19 MAYIS 12.12.2024 saat 10:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ BELİRSİZ(ÖDEMİŞ) 12.12.2024 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ EMİRLİ 12.12.2024 saat 09:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. SEFERİHİSAR MERSİN ALANI 08.12.2024 saat 12:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. SEFERİHİSAR CAMİKEBİR 12.12.2024 saat 08:45 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

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Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.