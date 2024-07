Variety'nin haberine göre, DC'nin Batman evrenini genişletecek olan Arkham Asylum TV dizisi iptal edildi ve eski adı HBO Max olan Max'te yayınlanmayacak. Dizinin showrunner'ı Antonio Campos, Ekim 2022'de göreve gelmişti, ancak onun geliştirdiği hikaye versiyonu devam etmeyecek.

Gelecekte Farklı Bir Format Mümkün

Variety'nin kaynaklarına göre, Gotham akıl hastanesinde geçen bir hikaye gelecekte farklı bir formatta ele alınabilir. Arkham Asylum dizisi, 2020 yılında duyurulmuştu ve başlangıçta Batman evreninin ikonik mekanı ile alakası olmayan, Gotham Şehri Polis Departmanı merkezli bir hikaye olarak tasarlanmıştı. Bir yıl sonra dizinin James Gordon karakterini de içereceği söylenmişti. Ancak yönetmen Matt Reeves, 2022'de dizinin Arkham Asylum'a odaklanacağını açıklamıştı.

James Gunn'ın Açıklaması

DC Studios eş CEO'su James Gunn, Arkham Asylum dizisinin Batman dünyasından ayrı olduğunu ve şirketin yeni evreni DC Evreni içinde yer alacağını açıkladı. Gunn'ın bu açıklaması, dizinin iptali ile ilgili spekülasyonları artırdı.

DC Evreninde Yeni Projeler

Arkham Asylum'ın iptal edilmesine rağmen, DC evreninde birçok yeni proje yolda. The Penguin dizisi, Colin Ferrell'in canlandırdığı suç liderini bu Eylül ayında TV'lere taşıyacak. Ayrıca, The Batman - Part II filminin de 2 Ekim 2026'da gösterime girmesi planlanıyor. DC Evreni'nde geçen Batman: The Brave and the Bold filmi de Flash'ı yöneten Andy Muschietti ile devam ediyor.

Gelecekteki Batman Hikayeleri

DC'nin Batman evrenindeki yeni projeler, hayranlar için büyük bir merak konusu. The Penguin dizisi ve The Batman - Part II filmi gibi projeler, Batman hayranlarının heyecanını artırıyor. Arkham Asylum dizisinin iptali, bu projelerin başarısına odaklanmayı gerektiriyor.