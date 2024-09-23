İzmir Karşıyaka'nın Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde öğle namazı sıralarında Armağan Çağlayan, yakın arkadaşı Metin Arolat'ın cenazesinde duygusal anlar yaşadı. Çağlayan, Arolat’ın sağlığında herhangi bir sorunu olmadığını belirterek, polemiklere tepki gösterdi: "Öldü, öldü, bizim can arkadaşımız öldü! Neyi tartışıyorsunuz?"

Türk pop müziği için bir dönüm noktasıydı

Armağan Çağlayan, cenaze töreninde yaptığı açıklamada, Metin Arolat'ın Türk müzik sektörüne kattığı değere dikkat çekti. Çağlayan, Arolat'ın Türkiye’de pop müziğin gelişiminde büyük rol oynadığını şu sözlerle dile getirdi: “Metin olmasaydı şu anda bir Türk pop müziği sektörü olur muydu? Bence olmazdı.” Çağlayan, Arolat’ın klip yönetmenliğiyle Türk pop müziğini şekillendiren önemli isimlerden biri olduğunu belirtti.

"İçinde kötülük yoktu"

Armağan Çağlayan, Metin Arolat’ı çok iyi bir insan olarak tanımladı. Çağlayan, “Hayatımda tanıdığım en iyi insandı, içinde kötülük yoktu. Ama bu nedenle sektörde hak ettiği yere gelemedi” diye konuştu.

Metin Arolat'ın ani vefatı, Türk müzik camiasını derinden etkiledi. Çağlayan’ın açıklamaları, Arolat’ın sadece bir müzik insanı değil, aynı zamanda derin bir dostluk bağları kurmuş biri olduğunu da ortaya koydu. Bu kayıp, Türk müziği için büyük bir boşluk bıraktı.