TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, geçtiğimiz günlerde açıklanan Sayıştay Raporları'nı değerlendirdi. Raporun, önceki yıllara göre daha baştan savma hazırlandığına dikkat çeken Bakırlıoğlu, "Şehir hastanelerinin bütçeyi yutan bir kara delik olduğunu görüyoruz." dedi.

Denetimsizlik ve Atıl Tıbbi Ekipmanlar

Bakırlıoğlu, Sağlık Bakanlığı'nın denetim raporunun 174 sayfa olduğunu ve çoğu bulgunun şehir hastaneleriyle ilgili olduğunu vurgulayarak, "Tüketilmeyen doğal gaz faturalandırılmış, kullanım süresi 10 yıl olan tıbbi ekipmanlar atıl durumda çürümeye mahkum edilmiş." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası raporlarının çok daha kısa olduğunu belirten Bakırlıoğlu, "Şehir hastanelerinde hiçbir denetim ve düzen yok." dedi. Ayrıca, tıbbi cihazların yedek parça olarak kullanılabilecek kısımlarının taşınırları kayıt altına alınmadığını ve muhasebe işlemlerinin mevzuata uygun yapılmadığını kaydetti.

Gaz Tüketimi ve Faturalandırma Skandalı

Bakırlıoğlu, şehir hastanelerinde doğal gaz tüketiminin bile taahhüt edildiğini vurgulayarak, "Sayıştay'ın incelemesinde, birçok şehir hastanesinde doğal gaz tüketim sayaçlarının taahhüt edilen miktarların altında kalması nedeniyle, fatura edilen gazın gerçekte tüketilmediği ortaya çıktı." dedi.

Ayrıca, açılışından bu yana kullanılmayan tıbbi ekipmanların depolarda bekletildiğini ve bu sürede maliyetlerin devam ettiğini belirtti. Bakırlıoğlu, "Bütçeden şehir hastaneleri için Ocak 2017-Mayıs 2024 döneminde garanti ödemeleri toplam 148,5 milyar TL'ye ulaşmış durumda. Şehir hastaneleri dipsiz bir kuyu gibi." dedi.