Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, yıllar önce sokak röportajları yaparak televizyonculuğa başladığını itiraf etti!

Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Armağan Çağlayan, Cem Özer’in Gece Rutini programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıllarca televizyon ekranlarında yapımcı ve sunucu olarak izlediğimiz Çağlayan, aslında kariyerine sokak röportajları yaparak başladığını anlattı.

“Laf lafı açıyor ile başladım”

Cem Özer’in uzun yıllar sunduğu Laf Lafı Açıyor programında sokak röportajlarını yaptığını söyleyen Armağan Çağlayan, televizyonculuk serüveninin nasıl başladığını şu sözlerle anlattı:

“Bu programın benim için ayrı bir önemi var. Çünkü ben televizyonculuk hayatıma Laf Lafı Açıyor ile başladım. O dönemde Beşiktaş, Nişantaşı ve Kadıköy’de sokak röportajları yapıyordum. Yani televizyonculuğa girişim bu şekilde oldu. Cem Bey arayınca da çok heyecanlandım.”

“Armağan kara kutudur”

Cem Özer ise Armağan Çağlayan hakkında övgü dolu sözler sarf etti: “Armağan çok sevdiğim bir insandır, gerçek bir televizyon figürüdür. Kendisi adeta bir kara kutudur. Eskiden sokak röportajlarını Armağan yapıyordu ve ondan sonra o kalitede sokak röportajı yapan olmadı. Belki Türkiye çok iyi bir televizyoncu kazandı ama ben iyi bir sokak röportajcısı kaybettim.”