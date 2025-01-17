İngiltere Premier Lig’de bu hafta gözler Arsenal ile Aston Villa arasında oynanacak karşılaşmada olacak. Mücadele öncesinde futbolseverler maçın detaylarını araştırıyor. İşte Arsenal - Aston Villa maçıyla ilgili tüm bilgiler:

Arsenal - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tarih: 18 Ocak Cumartesi

Saat: 20:30

Yayın Kanalı: beIN SPORTS 3 - TOD TV

Maç öncesi detaylar

Arsenal, şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyet için sahaya çıkarken, Aston Villa ise Avrupa kupaları hedefini sürdürmek istiyor. İki takım da sahaya güçlü kadrolarıyla çıkmaya hazırlanıyor.