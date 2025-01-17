İngiltere Premier Lig’de bu hafta gözler Arsenal ile Aston Villa arasında oynanacak karşılaşmada olacak. Mücadele öncesinde futbolseverler maçın detaylarını araştırıyor. İşte Arsenal - Aston Villa maçıyla ilgili tüm bilgiler:
Arsenal - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Tarih: 18 Ocak Cumartesi
Saat: 20:30
Yayın Kanalı: beIN SPORTS 3 - TOD TV
Maç öncesi detaylar
Arsenal, şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyet için sahaya çıkarken, Aston Villa ise Avrupa kupaları hedefini sürdürmek istiyor. İki takım da sahaya güçlü kadrolarıyla çıkmaya hazırlanıyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ