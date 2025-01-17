Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor, Kasımpaşa'yı evinde konuk ediyor. Her iki takım da zorlu süreçlerden geçerken, galibiyet bu maçta oldukça değerli.

Takımların lig performansı

Son 5 maçında 2 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyetle sadece 5 puan toplayabilen Konyaspor, ligde 14. sırada yer alıyor ve sadece 20 puana sahip. Ev sahibi ekip, bu karşılaşmada kazanarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

Kasımpaşa ise son 5 maçında 3 beraberlik, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 21 puanla 12. sırada bulunuyor. İstanbul ekibi, Konyaspor karşısında galip gelerek daha üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Konyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 19 Ocak 2025

19 Ocak 2025 Saat: 16:00

16:00 Yayın: beIN SPORTS 1

beIN SPORTS 1 Stadyum: Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu Hakem: Burak Pakkan