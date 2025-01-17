Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor, Kasımpaşa'yı evinde konuk ediyor. Her iki takım da zorlu süreçlerden geçerken, galibiyet bu maçta oldukça değerli.
Takımların lig performansı
Son 5 maçında 2 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyetle sadece 5 puan toplayabilen Konyaspor, ligde 14. sırada yer alıyor ve sadece 20 puana sahip. Ev sahibi ekip, bu karşılaşmada kazanarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.
Kasımpaşa ise son 5 maçında 3 beraberlik, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 21 puanla 12. sırada bulunuyor. İstanbul ekibi, Konyaspor karşısında galip gelerek daha üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
Konyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Tarih: 19 Ocak 2025
- Saat: 16:00
- Yayın: beIN SPORTS 1
- Stadyum: Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu
- Hakem: Burak Pakkan
Kaynak: HABER MERKEZİ