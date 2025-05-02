Arsenal ile Bournemouth 3 Mayıs'ta Premier Lig'de karşılaşıyor. Maçın yayın saati ve kanalı belli oldu. İşte Arsenal-Bournemouth canlı yayın bilgileri…
Arsenal-Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta?
İngiltere Premier Lig 2024-2025 sezonu kapsamında Arsenal ile Bournemouth, 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü karşı karşıya geliyor. Mücadele, Türkiye saatiyle 19.30'da başlayacak.
Arsenal-Bournemouth maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Karşılaşma, beIN Sports beIN Connect kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverler, ilgili platformlardan erişim sağlayabilecek.
beIN Sports beIN Connect, Türksat uydusu ve internet üzerinden hizmet veren dijital yayın platformudur. Yayın şifreli olup, maç anında yalnızca abonelere açıktır.
Arsenal-Bournemouth maçı nerede oynanacak?
Arsenal ile Bournemouth arasındaki mücadele, Londra'daki Emirates Stadyumu'nda oynanacak. Ev sahibi Arsenal sahasında galibiyet ararken, Bournemouth deplasmanda puan peşinde olacak.
|Maç
|Yayın Günü
|Saat
|Yayın Kanalı
|Yayın Türü
|Arsenal - Bournemouth
|03 Mayıs 2025 Cumartesi
|19:30
|beIN Connect
|Şifreli