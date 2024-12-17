İngiltere Lig Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Arsenal, Crystal Palace ile çeyrek final karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. Emirates Stadyumu'nda oynanacak ilk maçta Arsenal güçlü kadrosu ve ev sahibi olmanın avantajını kullanarak iyi bir skor elde etmek isterken, Crystal Palace ikinci maç için avantajlı bir skoru kovalayacak.

Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal - Crystal Palace İngiltere Lig Kupası çeyrek final karşılaşması, 18 Aralık Çarşamba günü saat 22.30'da oynanacak. Andrew Madley'nin yöneteceği karşılaşma, EXXEN platformunda canlı yayınlanacak.