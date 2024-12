İzmir'de 4,5 ay önce 540 gram ağırlığında, prematüre olarak dünyaya gelen Efe Eşier bebek, uzun süre kuvözde kaldı. Gebelik zehirlenmesi nedeniyle bebeğini 26 haftalıkken dünyaya getirmek zorunda kalan Hanım Demir Eşier (36) aylar süren tedavinin ardından oğluna kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "130 gündür buradayız. Her hafta geldiğimde kapıda beklerken kalbim hızlı çarpıyordu. Onu gördükten sonra gözyaşı ve mutluluk içinde bir mucize hissettim" dedi.

Uşak'ta yaşayan, özel bir eğitim kurumunda sekreter olarak çalışan Hanım Demir Eşier, ikinci hamileliğinin 26'ncı haftasında gebelik zehirlenmesi yaşadığını öğrendi. Uşak'tan İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen ve acil doğuma alınan Eşier, oğlu Efe Eşier'i 4 Ağustos'ta dünyaya getirdi. 540 gram olarak hayata gözlerini açan prematüre bebek Efe, S.B.Ü Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde 130 gün süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Birkaç gün içerisinde taburcu olacaklarını söyleyen anne Hanım Demir Eşier, Efe'nin artık 3 kilo 590 gram ağırlığında sağlıklı bir bebek olduğunu ifade etti. Normal bir gebelik geçirdiğini dile getiren Eşier, "İkinci hamileliğimdi. Normal bir süreç geçiriyordum. 26'ncı haftaya kadar herhangi bir sıkıntı yaşamamıştım" ifadelerini kullandı.

“Biraz panik yaptım”

Ela adını verdiği altı yaşında bir kızı da olan Hanım Demir Eşier, "26'ncı haftada genel kontrol için doktora gittiğimde gebelik zehirlenmesi yaşadığımı öğrendim. Bebeğin kan dolaşımı nedeniyle yeterince beslenemediğini söylediler. Bunun için sevk edilmem gerekiyordu. Biraz panik yaptım. Ambulansla Uşak'tan Şehir Hastanesi'ne sevk edildim. İzmir Şehir Hastanesi'nde Perinatoloji Bölümü'ndeki doktorlarla görüştüm. Bebeğin karnımda daha uzun süre kalması hedeflendi ancak bu mümkün olmadı" dedi.

İzmir'e sevk edildikten dört gün sonra ameliyata alındığını ve Efe'yi dünyaya getirdiğini ifade eden Eşier, "Her ay genel kontrole gittim. Son kontrolümde bir sorun yoktu. Bebek normal haftasından daha küçük kilodaydı ve hareketleri yavaşlamıştı. Hemen buraya sevk ettiler. 26 haftalık olarak Şehir Hastanesi'nde doğdu" dedi.

“Hiç umudumu kaybetmedim”

Doğumdan sonra 12 saat yoğun bakımda kaldığını ve bebeğine hiç dokunamadığını ifade eden Eşier, "Efe, 540 gram doğdu. Doğunca onu hiç kucağıma alamamıştım. Annem fotoğrafını çekmişti. Orada gördüm. Bu duruma çok üzüldüm ama hiç umudumu kaybetmedim. Bebeğimle ilgili hep umutluydum. Güzel düşünmeye çalıştım. Hep sabrettim. İlk bebek olsaydı belki biraz daha etkilenebilirdim. Ama ikinci bebek olunca daha sakindim" dedi.

Oğlu Efe'yi haftada bir görmeye geldiğini anlatan Hanım Demir Eşier, "130 gündür buradayız. Haftada bir sütlerimi sağıp Uşak'tan getirdim. Her hafta geldiğimde kapıda beklerken kalbim hızlı çarpıyordu. Onu gördükten sonra gözyaşı ve mutluluk içinde bir mucize hissettim. Hayata karşı bütün kötü düşüncelerim onu gördükten sonra değişiyordu. Her gördüğümde daha farklıydı, çok zordu. Evdeydim ama bebeğim yanımda değildi, onu kucağıma alamıyordum. Sağlığıyla ilgili bilgi alsam da ne olacağını bilmediğimden korkuyordum. Genelde bir şey okumamaya çalıştım. Hep güzel haberler okudum. Buraya güveniyordum. Benim oğlumu sağlıklı şekilde teslim ettiler. Hemşireler ve doktorlar onunla çok güzel ilgilenmiş. Şu an sağlıklıyız evimize gitmek için gün sayıyoruz."

“Gebelik zehirlenmesi çok sık rastlanan bir durum değil”

Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Tülin Gökmen Yıldırım da prematüre bebek Efe Eşier'in dikkatli ve özenli takip edilmesi gerektiğini belirtip, zorlu bir süreç geçirdiğini anlattı. Prof. Dr. Yıldırım, "Bebeğimizi yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırdık. Tedavilere başladık. Uzun süre entübe kaldı. Bebeklerimizi takip ederken 24 saat boyunca kesintisiz hizmet veriyoruz. Bebeklerimize bakarken normal tedavisinin yanında bireyselleştirilmiş gelişimsel bakımına da önem veriyoruz" dedi.