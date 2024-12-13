İngiltere Premier Lig’de heyecan devam ederken, Arsenal ile Everton karşı karşıya geliyor. Mücadele, 14 Aralık 2024 Cumartesi günü saat 18.00’de başlayacak ve beIN Sports 3 ile beIN Sports Tod TV üzerinden canlı yayınlanacak.

Evinde oynayacağı bu maçta Arsenal, taraftarlarının desteğiyle galibiyet ararken, Everton ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmek istiyor. Arsenal, 29 puanla 3. sırada zirve mücadelesi verirken, Everton ise 14 puanla düşme potasından uzaklaşma hedefiyle sahaya çıkacak.

Maç detayları

Tarih : 14 Aralık 2024 Cumartesi

: 14 Aralık 2024 Cumartesi Saat : 18.00

: 18.00 Yayın: beIN Sports 3, beIN Sports Tod TV

Bu önemli Premier Lig karşılaşması, futbolseverler için kaçırılmaması gereken bir mücadele olacak.