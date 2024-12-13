MS hastalığıyla uzun süredir mücadele eden Serdar Ortaç, Özlem Esra Ada'nın sunduğu programa konuk oldu. Ortaç, daha önce sol bacağını kaybettiğini, ancak ev hapsindeyken yaşadığı stres sonucu sol kolunu da kaybettiğini açıkladı. Hastalığının fiziki etkilerinin yanı sıra, yaşadığı psikolojik baskının da büyük bir rol oynadığını vurgulayan ünlü şarkıcı, "Bu hastalık, strese gelmeyen bir hastalık" dedi.

Televizyona veda ve kariyerine son verme kararı

Ortaç, aldığı tepkiler nedeniyle artık televizyonlarda görünmeme kararı aldığını duyurdu. "Bu, ulusal bir kanalda verdiğim son röportajım, son canlı yayınım" diyerek, bir daha televizyon ekranlarında yer almayacağını belirtti. Şarkıcı, "Sokakta röportaj vermemek için bir şey yapamam, ancak bir daha televizyon kanallarında konuşmayacağım" dedi.

Kariyerini sonlandırma kararı ve yeni bir başlangıç

Kariyerini sonlandırma kararı aldığını açıklayan Serdar Ortaç, borçlarını bitirdikten sonra müziği tamamen bırakacağını belirtti. "Bir daha konser verirsem, bir daha şarkı yaparsam, adam değilim" diyen ünlü popçu, "Her şeyi bırakıp köyüme yerleşeceğim, orada ölümü bekleyeceğim. İnsanlardan çok yoruldum" diyerek hayatını tamamen değiştirmeye karar verdiğini söyledi.

"Gerçekten yarın sabah ölmek istiyorum"

Serdar Ortaç, sözlerini "Artık ölmek istiyorum" diyerek sürdürdü. Yıllarca sahnelerde insanları eğlendirdiğini ancak medyanın ve insanların ona gösterdiği ilgiyi artık dayanılmaz bulduğunu dile getirdi. "Ben artık yaşamak istemiyorum, gerçekten yarın sabah ölmek istiyorum" diyerek zor bir dönemden geçtiğini belirten Ortaç, kariyerinin ve yaşamının sonlarına geldiğini ifade etti.