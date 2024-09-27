Geçen hafta Premier Lig'de Manchester City'e konuk olan Arsenal son dakika yediği gol ile 3 puanı bırakmıştı. Son iki maçında Tottenham ve Manchester City gibi zorlu deplasmanlara konuk olan Londra ekibi buradan 4 puan çıkarmayı başardı. Ligde namağlup şekilde yoluna devam eden Arsenal, ligde galibiyeti olmayan Leicester City'i ağırlıyor. Mikel Arteta'nın öğrencileri ligde çıktığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet 2 beraberlik ile 4. sırada bulunuyor. Ligde galibiyeti bulunmayan Steve Cooper'ın öğrencileri ise 5 maçta 3 beraberlik 2 mağlubiyet ile 15. sırada bulunuyor. Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan ve bir süredir forma şansı bulamayan Martin Odegaard'ın takıma katılması bekleniyor. Yeni transfer Mikel Merino ve Tierney ise sakatlığından ötürü şans bulamayacak. Leicester City'de ise Stolarczyk forma giyemeyecek.

Arsenal- Leicester City maçı ne zaman hangi kanalda?

Premier Lig'de 6. hafta heyecanı devam ediyor. Arsenal, Emirates Stadyum'da oynanacak maç 28 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'da başlayacak. Mücadele BeIN SPORTS 3'de naklen yayınlanacak.