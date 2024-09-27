Adana’nın merkez Seyhan ilçesindeki bir sitede 5 yıl önce yaşanan silahlı saldırı olayı, site sakinlerini maddi olarak zora soktu. Eski apartman görevlisi Rıdvan U.’nun, site sakini Caner Ş. tarafından silahla yaralanmasının ardından açılan “iş kazası” davasında, mahkeme kapıcıya 12 milyon liralık tazminat ödenmesine hükmetti. Karar, 210 daireli sitedeki her bir konuta yaklaşık 60 bin liralık ödeme yükü getirdi. Site sakinleri ise olayın bireysel bir husumetten kaynaklandığını belirterek kararı istinafa taşıdı.

Silahlı saldırı "İş kazası" sayıldı

Olay, 25 Kasım 2019 tarihinde Adavista Sitesi’nin bahçesinde meydana geldi. Rıdvan U. ile site sakini Caner Ş. arasında çıkan tartışma sonucunda, Caner Ş. yanında taşıdığı tabancayla apartman görevlisini yaraladı. Rıdvan U.’nun tedavisi sürerken, saldırının “iş kazası” sayılması için mahkemeye başvurdu. Adana 13. İş Mahkemesi’nde görülen davada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hazırlanan rapor, olayın iş kazası olduğunu ve sorumluluğun site malikleri üzerinde olduğunu belirtti. SGK’nin raporuna göre, Caner Ş. olayda yüzde 90 oranında kusurlu bulunurken, Rıdvan U. ise yüzde 10 kusurlu sayıldı.

Toplam 12 milyon lira tazminat!

Mahkeme, raporlar ve deliller ışığında 11 Haziran 2024 tarihinde davayı karara bağladı. Gerekçeli kararda, saldırı nedeniyle mağdur olan Rıdvan U.’ya 7 milyon 140 bin lira maddi ve 200 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verildi. Yasal faizlerle birlikte toplam tazminat miktarı 12 milyona ulaştı. Kararın ardından site sakinleri, bu yükün tüm daire sahiplerine yansıtıldığını ve kişi başı 60 bin lira gibi yüksek bir meblağın kendilerinden talep edildiğini öğrendi.

Site sakinlerinden karara tepki: "Olay kişisel husumetten kaynaklandı!"

Kararın ardından site bahçesinde toplanan sakinler, basına açıklamalarda bulunarak durumdan duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Site sakinlerinden Ayhan Türker, olayın bireysel bir tartışmadan kaynaklandığını ve Rıdvan U.’nun herhangi bir iş kazası geçirmediğini savundu. “Bizim bu olayla ilgimiz yok. Olay tamamen iki kişi arasında yaşandı. Ancak yasal olarak iş kazası sayılınca, hepimiz mağdur olduk. İcra yazısı geldiğinde şok olduk. Hane başına 60 bin lira düşüyor. Bu bizim için çok büyük bir yük” ifadelerini kullandı.

Bir diğer site sakini Gizem Karademir de mahkeme kararının kendilerini şaşırttığını belirterek, “Silahlı yaralanma gibi bir olayın iş kazası sayılması mantıklı değil. Eğer bu kabul edilirse, diğer bireysel olaylarda da sorumluluk siteye yüklenebilir. Bu kararın düzeltilmesi için istinaf mahkemesine başvurduk” dedi.

Saldırganın yargı süreci ve denetimli serbestlik

Rıdvan U.’yu yaralayan Caner Ş.’nin, Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 8 yıl 8 ay ve “silahla tehdit” suçundan 3 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı. Ancak sanık, denetimli serbestlik hükümleri kapsamında bir süre sonra serbest bırakıldı. Bu gelişme de site sakinlerinin tepkisini artırdı.

Sitenin geleceği belirsiz: "Daha büyük borçlarla karşılaşabiliriz"

Mahkemenin verdiği karar sonrası 210 daireli sitenin yönetimi, konuyu istinafa taşıdı. Site sakinleri, kararın değişmemesi durumunda maddi yükün daha da artmasından korktuklarını belirtti. Site sakinlerinden biri, “Bu karar kesinleşirse, belki de her birimize 100 bin liradan fazla bir yük düşebilir. Olayın bu noktaya gelmesi çok üzücü” dedi.

Yaşanan bu gelişmeler, apartman görevlileri ve site sakinleri arasındaki hukuki sorumlulukları bir kez daha gündeme getirdi. Sitedeki diğer daire sahipleri de yaşadıkları mağduriyetin yetkililerce dikkate alınmasını istiyor.