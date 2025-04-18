Arsenal ile Lyon, 19 Nisan 2025'te UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak. Maç 14:30'da başlayacak, DAZN Women's Football Youtube'dan şifresiz izlenebilecek.
Arsenal Lyon Maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor. Arsenal ile Lyon, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü kozlarını paylaşacak. Futbolseverler maçın yayın saati ve kanal bilgisini merak ediyor.
Arsenal-Lyon mücadelesi saat 14:30'da başlayacak. Karşılaşma DAZN Women's Football Youtube kanalından şifresiz olarak canlı izlenebilecek.
Arsenal-Lyon maçı yayın bilgileri
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DAZN Women's Football Youtube:
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İnternet üzerinden şifresiz canlı yayın yapılmaktadır.
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Arsenal-Lyon maçı detayları
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Tarih: 19 Nisan 2025 Cumartesi
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Başlama Saati: 14:30
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Stadyum: Emirates Stadyumu (Londra)
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Yayın: DAZN Women's Football Youtube (şifresiz)