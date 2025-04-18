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Monza vs Napoli maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Monza vs Napoli maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal-Lyon mücadelesi saat 14:30'da başlayacak. Karşılaşma DAZN Women's Football Youtube kanalından şifresiz olarak canlı izlenebilecek.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor. Arsenal ile Lyon, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü kozlarını paylaşacak. Futbolseverler maçın yayın saati ve kanal bilgisini merak ediyor.

Arsenal ile Lyon, 19 Nisan 2025'te UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak. Maç 14:30'da başlayacak, DAZN Women's Football Youtube'dan şifresiz izlenebilecek.

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