West Ham ile Manchester United, 19 Nisan 2025'te İngiltere Kadınlar Süper Ligi'nde karşılaşacak. Maç 14:00'te başlayacak, W-Sport kanalından yayınlanacak.
West Ham Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Kadınlar Süper Ligi heyecanı sürüyor. West Ham ile Manchester United, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü karşı karşıya geliyor. Futbolseverler maçın yayın saati ve kanal bilgisini araştırıyor.
West Ham-Manchester Utd mücadelesi saat 14:00'te başlayacak. Karşılaşma W-Sport kanalından canlı yayınlanacak.
West Ham-Manchester United maçı yayın bilgileri
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W-Sport:
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Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yapmaktadır.
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West Ham-Manchester United maçı detayları
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Tarih: 19 Nisan 2025 Cumartesi
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Başlama Saati: 14:00
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Stadyum: Chigwell Construction Stadyumu (Essex)
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Yayın: W-Sport (şifreli)
Kaynak: HABER MERKEZİ